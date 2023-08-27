«التموين»: إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا إدارة تخزين السلع

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن إنشاء المناطق التجارية يمثل أحد مكونات البنية الأساسية للتجارة الداخلية التي تشمل البورصات السلعية والمستودعات الاستراتيجية؛ إذ تحتاج مصر 7 مستودعات استراتيجية سيتم إنشاؤها بين وزارة التموين والقطاع الخاص المتخصص بهذا النشاط، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا إدارة تخزين السلع.

تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»، أن مساحة المستودع تصل إلى 10 أفدنة ويتكلف 1.5 مليار جنيه، ومدة تنفيذ المشروع تتراوح بين 18 إلى 20 شهرا، ويعمل على رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وتقليل الحلقات الوسيطة لتقليل تكلفة وصول السلع للمستهلك.

فوائد المستودعات الاستراتيجية

وتابع «كمال»، أن ميزة المستودعات هي تجميع كل الأنشطة من تعبئة وتغليف وتداول من المنتج للمستهلك ويعطي لوزارة التموين قدرة على معرفة مدى المخزون الاستيراتيجي وأنواعه وحجمه الموجود داخل المحافظة.