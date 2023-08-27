موعد وطرق التقديم في اختبارات قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

أعلن قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، عن طرق التقديم والموعد النهائى للدخول إلى اختبارات القدرات لقبول الطلاب الجدد في القسم، حيث تعتمد اختبارات القدرات لهذا القسم على شقين أولهما امتحان القدرات والمعلومات العامة وثانيها المقابلة الشخصية.

وبحسب بيان قسم إعلام الإسكندرية اليوم، فإن التسجيل خاص باختبارات القبول لقسم الاعلام فقط من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أما المحولين والشهادات العربية والاجنبية برجاء التوجه لمكتب الهيئة المعاونة بقسم الاعلام للتقديم الورقي.

آخر موعد للتقديم في إعلام الإسكندرية

وأكدوا أن آخر موعد للتقديم في اختبارات إعلام الإسكندرية هو يوم 1 سبتمبر المقبل، في كلا النظامين الالكتروني والورقي في مكتب الهيئة المعاونة بقسم الاعلام.

رابط التقديم في قسم الإعلام

ويمكن للطلاب الدخول للتقديم في اختبارات قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية من هنا .

معايير القبول في إعلام الإسكندرية 2023

يذكر أن معايير القبول في قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، يتم بناءا على عاملين أولهما مجموع اللغات الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة «العربية والإنجليزية والفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية» حيث يضاف إلى مجموع الثانوية العامة ويصبح ضمن نسبة 60% من عوامل القبول، فيما يتبقى 40% على امتحان القدرات والمقابلة الشخصية.