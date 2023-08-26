«القاهرة الإخبارية»: تدريبات عسكرية مكثفة للصين في تصعيد ضد تايوان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين صعدت، إنذارها لجزيرة تايوان، من خلال تكثيف تدريباتها العسكرية التي تحاكي دخول الجزيرة، بعد ساعات من إعلان واشنطن اعتزامها بيع أسلحة لها بقيمة 500 مليون دولار.

ضغط عسكري متزايد

وخلال الـ24 ساعة الماضية، رصدت وزارة الدفاع التايوانية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية أثناء تحليقها بمنطقة الدفاع الجوي للجزيرة ذاتية الحكم، بما في ذلك طائرة مقاتلة بدون طيار، حامت على طول الساحل الشرقي لتايوان على المحيط الهادئ، صباح اليوم السبت.

وتشكو تايوان، والتي ترى الصين أنها جزءًا من أرضها، منذ ثلاث سنوات من الضغط العسكري المتزايد من بكين، والذي تضاعف بزيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى العاصمة تايبيه العام الماضي.