قائد القوات الخاصة بكوريا الجنوبية السابق: نرفض أي حل عسكري لأزمة تايوان

قال الفريق تشون إنبم، القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية، إن أي مشكلة تتعلق بمضيق تايوان يجب أن تُحل بشكل سلمي، ونحن ندعم الحلول السلمية في تايوان ونرفض أي أعمال عسكرية في تلك المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من سول مع الإعلامية منى شكر في برنامج «العالم شرقا» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كوريا الشمالية إذا تورطت في مسألة تايوان عسكريا سيتسبب الأمر في كثير من العواقب والتداعيات.

كوريا الجنوبية حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية

وأوضح أن كوريا الجنوبية، حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، وإذا طلبت كوريا مساعدة أمريكا عسكريا فسوف تستجيب، وكذلك إذا طلبت أمريكا أي مساعدات عسكرية من كوريا الجنوبية في مسألة تايوان سوف نقدمها.

الصين يمكن أن تفرض عقوبات اقتصادية على الشعب الكوري الجنوبي ولكن

ولفت إلى أن الصين يمكن أن تفرض عقوبات اقتصادية على الشعب الكوري الجنوبي، لكن الضغط الاقتصادي الصيني لن يحل الأزمة، بل فقط سيتسبب في زعزعة الروابط بين الشعبين، ولا بد أن تتفهم الصين أن كوريا الشمالية لا تعتبر حليفا يمكن الاعتماد عليه.