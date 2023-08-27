نائب محافظ الجيزة يتفقد الطرق والشوارع ومشروع الصرف الصحي بالعياط

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الطرق والشوارع، المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024، وعاين شوارع الصفتي، وسعد زغلول، وشلتوت، مشددا على رفع الإشغالات، ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف، وفقا للجدول الزمني المحدد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية داخل مدينة العياط.

كما تفقد نائب المحافظ، مشروع الصرف الصحي بمدينة العياط، ونسب تنفيذ أعمال تغويص بيارات الصرف الصحي بشارع الجمهورية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

الشهابي يوجه بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة

ووجه نائب المحافظ، بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية، ثم استكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط.

ووجه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى السوق، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال، حيث رافق نائب المحافظ، خلال جولته الميدانية بمدينة العياط، الأستاذ محمود عبد الحليم، رئيس مركز العياط، والمهندس هلال عطية، رئيس قطاع شبكات جنوب بشركة كهرباء جنوب القاهرة، والمهندس أنور معوض، مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد فرغلي، مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين ومسؤلي مديرية الإسكان بالمحافظة، والطرق والشركات المنفذة للأعمال.