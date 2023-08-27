بدء تلقي طلبات وظائف المهندسين بمحافظة الجيزة اليوم

تبدء محافظة الجيزة، اليوم الأحد ولمدة شهر، في استقبال طلبات المتقدمين الراغبين في شغل 50 وظيفة بتخصصات الهندسة المختلفة؛ لإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العـمل وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها وتنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله، مشيرة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.

شروط شغل وظائف مهندسين محافظة الجيزة 2023

وكشفت محافظة الجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل 50 وظيفة بتخصصات الهندسة المختلفة كالتالي: «أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة وأن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل - أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة - أن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب على 35 عاما - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها - أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي «أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه».

الأوراق والمستندات المطلوبة لشغل وظائف المهندسين بالجيزة 2023

وحددت المحافظة عددًا من المستندات يجب أن يتقدم بها الراغبون في شغل الوظائف كالتالي صور من «المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت».