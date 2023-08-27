محافظ الجيزة يتابع أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الدكتور أشرف تامر، رئيس حي الطالبية، بالمتابعة الدورية لأعمال طلاء العقارات المحيطة بالطريق الدائري، والتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لسرعة الانتهاء من القطاعات الجاري العمل بها، وحل أي مشكلات قد تواجههم في هذا الشأن.

تحسين الصورة البصرية للطرق المؤدية للمتحف الكبير

وقال محافظ الجيزة إن هذه الأعمال تأتي في إطار الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تشمل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والهادفة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمتحف وتحسين الصورة البصرية للمحاور والطرق المؤدية إليه، لتحقيق المظهر الحضاري الذي يليق بمكانة الحضارة المصرية حول العالم.

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أن الأعمال تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، ويتم مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال.

استيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند افتتاح المتحف

وأضاف «راشد» أنه يجري الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتنمية بمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه، والتي تتضمن توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية وتطوير للعشوائيات وتخطيط مروري والتي تهدف جميعها لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند افتتاح المتحف.