«المصري الديمقراطي» يحتفل بأوائل الثانوية والدبلومات الفنية في الجيزة

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الجيزة وأمانة البدرشين، حفل تكريم للمتفوقين من الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية والمرحلة الإعدادية.

حضر الاحتفال الدكتورة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والمهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب وعبدالراضي الزناتي، أمين إعلام الحزب بمحافظة الجيزة ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة وموقع اليوم الإخباري.

كما حضره العديد من القيادات التنفيذية والتعليمية بمحافظة الجيزة ومركز البدرشين وعدد من الصحفيين في بداية الحفل رحب عبدالشافي هلال، أمين الحزب بمركز البدرشين بالحضور من الضيوف وأولياء الأمور وتمني التفوق الدائم للجميع.

الاستثمار في البشر الذي أصبح أهم عناصر العملية الإنتاجية

من جانبه، أشاد المهندس باسم كامل بالطلبة، وشرح عدة أمور تخص التعليم في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن التعليم هو حجر الزاوية وأساس بناء الدول فلا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو إلا بتكثيف الاستثمار في البشر الذي أصبح أهم عناصر العملية الإنتاجية في عصر تُعد فيه المعلومات والتكنولوجيا هي المدخل لصناعة اقتصاد قوي.

ووجه النائب إيهاب منصور التحية لأسر الطلاب المتفوقين، أصحاب الدور الأكبر في نجاح أبنائهم من خلال توفير بيئة ملائمة ومناسبة للتفوق والتميز، وحث جميع الطلاب على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن التعليم الجيد هو بوابة العبور للمستقبل.

ومن جهته قال عصام رجب، أمين التنظيم بمحافظة الجيزة أن الحزب سوف يستمر بتنظيم هذه الفاعليات لأنه واجب علينا دعم العملية التعليمية والعلم داخل هذا الوطن.

ووعد أمين التنظيم بأن يتم تكريم المتفوقين على مستوى محافظة الجيزة في العام القادم، وعلى هامش هذا الحفل قدمت أمانة الجيزة درع تكريم لمحمود سيد ربيع، أمين تنظيم الحزب بمركز البدرشين كشكر على مجهوده.