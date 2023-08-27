«رياضة أسوان» تواصل فعاليات مهرجان «شباب النوبة»

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، تنظيم فعاليات مهرجان شباب النوبة، وذلك في إطار الأنشطة التي تقام على مستوى مراكز الشباب تحت إدارة نصر النوبة وتستمر حتى الـ25 من شهر أغسطس الجاري.

وشهدت فاعليات الافتتاح في اليوم الأول عرضاً للمراكز المشاركة في المهرجان، تلاه عزف السلام الوطني وإلقاء بعض الكلمات من الحضور وتقديم عروض فنية موسيقية وألعاب القوى من مركز شباب قسطل.

عروض فنية وألعاب قوى ضمن فعاليات المهرجان

وبدأت منافسات الألعاب الرياضية المختلفة للمجموعة الأولى التي تضم مراكز الشباب التالية: أبوسمبل، توشكي شرق، توشكي غرب، قسطل، دار السلام، بلانة ثاني وثالث، ويستثنى من ذلك رياضة الكاراتيه التي ستُنفذ في هذا اليوم لجميع المراكز المشاركة بها.

حضور عدد من الشخصيات

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات بما في ذلك ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد، وكيل المديرية للشباب، وزياد يس، مدير الإدارة العامة للشباب، وعزت علي، مدير الإدارة العامة للرياضة، بالإضافة إلى ذلك، حضر قادة من السلطات التشريعية والشعبية.