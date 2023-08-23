رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 18 تاجر مخدرات وأسلحة نارية في أسوان

كتب:

محمد بركات
01:05 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
قوات الشرطة _ صورة أرشيفية

قوات الشرطة _ صورة أرشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية مكبرة استهدفت دوائر المديرية، أسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 11 كيلو لمخدر الحشيش و12 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدر الهيروين وأخرى للشابو بحوزة 12 متهما لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

ضبط 6 قطع سلاح ناري في أسوان

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 6 قطع سلاح ناري بمضبوطات 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وجرى تنفيذ 812 حكما قضائيا متنوعا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الأمن العام»: ضبط 10 متهمين بحيازة مخدرات في أسوان ودمياط

الأمن العام يضبط هاربين من 259 حكم حبس في البحيرة والمنوفية

حركة تنقلات الشرطة 2023.. من هو اللواء محمود أبو عمرة مدير الأمن العام؟

الأمن العام: ضبط ‏100 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

«الداخلية»: الأمن العام يضبط 41 قطعة سلاح ناري في حملة بأسيوط

«الأمن العام» يضبط 34 قضية جنائية وينفذ 157 حكمًا قضائيًا
بقلم محمد بركات