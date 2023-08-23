ضبط 18 تاجر مخدرات وأسلحة نارية في أسوان

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية مكبرة استهدفت دوائر المديرية، أسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 11 كيلو لمخدر الحشيش و12 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدر الهيروين وأخرى للشابو بحوزة 12 متهما لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

ضبط 6 قطع سلاح ناري في أسوان

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 6 قطع سلاح ناري بمضبوطات 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وجرى تنفيذ 812 حكما قضائيا متنوعا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.