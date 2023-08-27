«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة في الظل.. أسوان تسجل 45

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الظل، والتي تصل في أسوان لـ45 درجة، شرم الشيخ 40، سوهاج 42، المنيا 39 درجة، القاهرة والجيزة والقليوبية 35 درجة مئوية.

درجات الحرارة في الظل

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة في الظل في محافظة الدقهلية من المتوقع أن تصل إلى 34 درجة، بورسعيد 32 درجة، الإسكندرية 31 درجة.

ولفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس، ولهذا قد يشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات المذكورة بدرجات ضئيلة.

ويسود اليوم الأحد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية كالتالي:

- القاهرة 35 - 25.

- العاصمة الإدارية 36 - 25.

- 6 أكتوبر 36 - 24.

- بنها 35 - 24.

- دمنهور 33 - 23.

- وادي النطرون 34 - 23.

- كفر الشيخ 34 - 23.

- المنصورة 34 - 24.

- الزقازيق 35 - 24.

- شبين الكوم 35 - 24.

- طنطا 34 - 23.

- دمياط 32 - 25.

- بورسعيد 32 - 25.

- الإسماعيلية 36 - 24.

- السويس 36 - 23.

- العريش 33 - 23.

- رفح 32 - 23.

- رأس سدر 36 - 27.

- نخل 37 - 21.

- كاترين 35 - 17.

- الطور 36 - 27.

- طابا 36 - 25.

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 31 - 24.

- العلمين الجديدة 31 - 24.

- مطروح 31 - 22.

- السلوم 35 - 24.

- سيوة 40 - 25.

- رأس غارب 37 - 27.

- الغردقة 40 - 29.

- سفاجا 39 - 29.

- مرسى علم 38 - 29.

- شلاتين 41 - 31.

- حلايب 36 - 29.

- أبو رماد 37 - 30.

- رأس حدربة 36 - 29.

- الفيوم 37 - 23.

- بني سويف 38 - 23.

- المنيا 39 - 24.

- أسيوط 40 - 24.

- سوهاج 42 - 25.

- قنا 45 - 27.

- الأقصر 45 -27.

- أسوان 45 - 29.

- الوادي الجديد 46 - 27.

- أبوسمبل 44 - 29.