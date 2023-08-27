التوترات السياسية تفاقم معدلات البطالة في أنحاء العالم (فيديو)

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريراً تلفزيونياً اليوم الأحد، بعنوان «التوترات السياسية العالمية تزيد من نسبة البطالة»، لإلقاء الضوء على تأثير النزاعات والتوترات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم على فرص العمل في تلك المناطق.

تساؤلات خلفتها زيادة معدلات البطالة حول العالم

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن معدلات مرتفعة في نسبة البطالة عالميا خلال الفترة الأخيرة أثارت تساؤلات حول السبب أو الأسباب التي أدت إليها، فمن المؤكد أن الحرب الأوكرانية فاقمت من تردي الوضع الاقتصادي ونسبة التضخم عالمياً، وهو ما انعكس بدوره على ارتفاع نسبة البطالة، فضلاً عن موجات النزوح التي تسببت فيها تغيرات المناخ أيضاً، وهو ما جعل العالم على موعد مع مشكلة متفاقمة تتطلب تدخلاً دولياً جذرياً.

معدل بطالة مرتفع في منطقة اليورو

وبحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي، فإن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 6.4% خلال شهر يونيو 2023، وهو أدنى مستوى جرى تسجيله منذ أبريل 1998، حيث تشير هذه النسبة إلى استقرار معدل البطالة مقارنة بشهر مايو 2023، وانخفاض ملحوظ مقارنة بالمعدل الذي بلغ 6.7% في يونيو 2022، كما بلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي نحو 12 مليوناً و800 ألف شخص.