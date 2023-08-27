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هاني شاكر لـ«الوطن»: «المتحدة» أدخلت الفرحة على قلوب المصريين والعرب

كتب:

محمود الرفاعى
07:05 م | الأحد 27 أغسطس 2023
هاني شاكر

هاني شاكر

أعرب الفنان هاني شاكر عن سعادته البالغة للنقل المباشر الذي تقوم به قناة الحياة والشركة للمتحدة للخدمات الإعلامية لفعاليات وحفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقام بقلعة صلاح الدين.

قال هاني شاكر في تصريحات لـ«الوطن»: كل الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقناة الحياة، على نقل أحداث المهرجان، وللأمانة فـ«المتحدة» أدخلت الفرحة لقلوبنا كمصريين وعرب.

وأكد أن مصر منبر الفن في الوطن العربي، لقدرتها على نقل جميع إبداعاتنا الفنية لجميع بقاع العالم، فأنا لا أنسى كم المكالمات والرسائل التي استقبلتها بعد حفلتَي مهرجان القلعة والموسيقى العربية العام الماضي، بعدما نقلتهما قناة الحياة حصريا عبر شاشتها.

يذكر أن الفنان هاني شاكر سيشدو اليوم في الليلة الثالثة من مهرجان القلعة، رفقة الفنانة نادية مصطفى، وسيقدم أكثر من 15 أغنية، بينها علي الضحكاية ويا ريتني وغلطة، كما سيقدم لأول مرة أغنية مروق، خلال حفله المقرر نقله على الهواء عبر قناة الحياة.

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