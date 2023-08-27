هاني شاكر على مسرح مهرجان القلعة الليلة

تتوالى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31 التي انطلقت الجمعة الماضي، وسط حضور عددٍ كبيرٍ من الجمهور.

ويشهد المهرجان، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا للفنان هاني شاكر ضمن فعاليات مهرجان القلعة على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين، وسينطلق الحفل في العاشرة مساءً بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

نادية مصطفى تحيي حفلا في مهرجان القلعة الليلة

ويسبق فقرة الفنان هاني شاكر ضمن فعاليات اليوم من المهرجان حفلٌ غنائي للفنانة نادية مصطفى، في تمام الساعة الثامنة مساءً تُقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة.

انطلاق مهرجان القلعة الموسيقى

يذكر أنّ حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء أحياه الفنان مدحت صالح والفنانة فايا يونان بحضور جماهيري مكتمل العدد، قدّما خلاله عددًا كبيرًا من أغانيهما المميزة، فقدّم مدحت صالح أغنية «مليونيرات ووعدي والله يا سيدي» فيما قدمت فايا يونان عددًا آخر من الأغاني منها «يا أسمراني» اللون لشادية.