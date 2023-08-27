منى عبدالغني: الانفصال ليس نهاية الحياة.. ورفض الشخص المطلق خطأ كبير

روت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، حكاية لبنت عمرها 20 عاما وتعيش قصة حب مع رجل به كل المميزات التي تتمناها في فتى الأحلام، مثل أنه «حنون وشهم وصادق في عواطفه»، لكنها في نفس الوقت تواجه مشكلة كبيرة، فهو أكبر منها بحوالي 12 سنة ومُطلق ولديه ولد وبنت، ما جعل أهلها يرفضونه لهذه الأسباب المنطقية من وجهة نظرهم.

وتابعت «عبد الغني» خلال تقديمها إحدى فقرات برنامجها «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أن الفتاة صاحبة الرسالة تقول: «بحبه جداً وحبي له غير عادي.. وهو الوحيد الذي أحسست معه الحنان والأمان، لكن أهلي غير متفهمين لذلك ونظرتهم له مقتصرة على أنه رجل مطلق، لماذا نحاسب شخص على تجربة في حياته لم يوفق فيها والجميع معرض للفشل في الزواج.. أهلي يعاملونني وكأني مذنبة ورد فعلهم لما دافعت عنه كان الإهانة ما دفعني للتفكير السلبي، فماذا تنصحوني؟».

«فرق 12 سنة بينهما»

أكدت منى عبد الغني في ردها على الفتاة، ألا تيأس من محاولة إقناع أهلها بهذا الكلام، «رأيي فرق 12 سنة مش حاجة.. بالعكس هو رجل ناضج وفاهم.. أخبري أهلك بضرورة إتاحة الفرصة له والجلوس معه قبل الارتباط بخطوبة أو زواج للتعرف على أفكاره ومبادؤه والوقوف على أسباب إخفاقه في تجربته الأولى».

واستطردت: «ممكن بنتنا تطلق وتتزوج مرة أخرى.. وفكرة رفضنا لشخص لمجرد سبق له الزواج والانفصال ليست نهاية الحياة، لست مع أهلك في موقفهم ونفسي تقنعيهم بالراحة».