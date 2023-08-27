هاني شاكر لـ«الوطن»: أقدم فنا يعيش لنهاية العمر

أكد الفنان هاني شاكر، أن جمهوره سيظل يستمع لأغنياته حتى نهاية العمر؛ لحرصه الدائم على انتقاء الكلمات والألحان في أغنياته، مؤكدا أنها عاشت لأجيال وراء أجيال.

وقال شاكر في تصريحات لـ«الوطن»: «ما دمت تُقدم فنا أنت راضٍ عنه اضمن أن الجمهور سيسعى للاستمتاع بفنك، وقياسا على ذلك، فأنا أقدم فنا سيعيش لنهاية العمر، لأنني أحافظ على الكلمات والألحان في أغنياتي، وأهتم بكل تفاصيلها».

هاني شاكر: لا أندهش من حفظ الجمهور لأغنياتي

وأضاف هاني شاكر «أنا أحترم جمهوري وأحبه، ولا أندهش من حفظ جمهور الأطفال والشباب لأغنياتي لأن آباءهم وأمهاتهم كانوا يسمعون أغنياتي ويرددون كلماتها، وحينما نشأ هذا الجيل استمع لوالديه وحفظوا كلمات أغنياتي على أثرها، وجاءوا اليوم لحفلاتي لكي يستمتعوا بها، ويحتفلوا معي، والأجيال المقبلة ستسمع لي أيضاً ما دام أن هناك جمهورا يأتي لي حاليا ويسمعني».

يذكر أن الفنان هاني شاكر يشدو اليوم في الليلة الثالثة من مهرجان القلعة رفقة الفنانة نادية مصطفى ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.