هاني شاكر يجري البروفات النهائية لحفله في مهرجان القلعة 

يجري الفنان هاني شاكر، حاليا، البروفات النهائية لحفلة الغنائي المقرر له مساء اليوم ضمن حفلات مهرجان القلعة 31 للموسيقى والغناء.

ونشر هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، فيديو من البروفات النهائية لحفله في مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء والمقرر له اليوم الأحد.

هاني شاكر ينشر صورا من بروفات الحفل

ونشر هاني شاكر، مجموعة صور من بروفات الحفل، وعلق عليها: «هاني شاكر من بروفات حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء».

أغنية مروق لهاني شاكر

وحقق الفنان هاني شاكر، مؤخرا، نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية على اليوتيوب بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «مروق»، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، والشريك الرقمي فيكتوري لينك، وميكس وماستر أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية: «المزاج مروق والكلام مزوق…صاحي أنا النهاردة..مش هاممني…الهموم راميها…أحزان لاغيهاومعادش فيها اللي شاغلني…فضي الدماغوقضي كل يوم بيومه…ليه حاسبها روح لناس تضحك.. خلي الفرح صاحبك أي فترة غامقة روح وسيبها.. خد يومين تفرفش».