الجبهة الوسطية تعلن دعمها السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الجبهة الوسطية، دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها بصدد تدشين حملة شعبية للتأكيد على دعمها للرئيس ودعوة المصريين إلى اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لإكمال مسيرة التنمية التي بدأها وحقق فيها أشواطًا هائلة.

وقال صبرة القاسمي، المحامي الحقوقي، والمنسق العام للجبهة الوسطية، إن الضرورة تفرض استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاحتياج البلاد والشعب إليه في استكمال الخطوات الجبارة التى أتمها في مسيرة تنمية مصر، وما زال أمامه الكثير داخليا وخارجيا.

منسق الجبهة الوسطية: انضمام مصر إلى البريكس تكليل لنجاحات الرئيس السيسي محليًا وعالميًا

وأثنى «القاسمي» على اختيار مصر عضوا رسميًا في عضوية منظمة البريكس بداية من يناير العام المقبل كعضو جديد، إضافة لدولتين عربيتين هما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لافتًا إلى أن هذه الإنجاز تكليل لنجاحات الرئيس السيسي محليًا وعالميًا.

القاسمي: البلاد ما زالت بحاجة لقيادة رشيدة حكيمة مثل الرئيس السيسي

وأكد «القاسمي» أن البلاد ما زالت بحاجة لقيادة رشيدة حكيمة مثل الرئيس السيسي، والذي كان ترشحه للرئاسة ضرورة طالبه بها الشعب المصري، ومنهم الجبهة الوسطية التي دشنت أول حملة شعبية تطالب فيها المشير عبدالفتاح السيسي وقتها بالترشح للرئاسة، نفذت خلالها جولات ميدانية في محافظات مختلفة منها القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وسيناء والدقهلية والبحيرة وأسوان وقنا ومحافظات مختلفة وجدت خلاها وعي المصريين في أشده بضرورة ترشح السيسي للرئاسة، مشددًا على أن وعي المصريين بحتمية وجود السيسي في فترة رئاسية جديدة حتمية تاريخية.

وأوضح المحامي الحقوقي أن دعمه الشخصي ودعم الجبهة الوسطية للرئيس لن يقل جهدًا عن دعمه سابقًا، داعيًا المصريين إلى المشاركة ذكريات دعم الرئيس سابقًا والتأكيد على دعمه حاليًا لتكون مظاهرة عالمية في حب مصر والرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي بربط الماضي القريب بالحاضر، بذكر نماذج الدعم السابقة من المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائدًا لمصر، ومحققًا لتنميتها ومنفذًا لحتمية التاريخ باستعادة مكانة مصر محليًا ودوليًا.