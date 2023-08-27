«القومي للمرأة» يواصل حملة طرق الأبواب «بلدي أمانة».. تستمر لمدة شهرين

واصل المجلس القومي للمرأة، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» بمحافظات المنيا وقنا وشمال وجنوب سيناء، خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري، تستهدف عددا من السيدات والرجال والأطفال بقرى المحافظات.

دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية

أوضح القومي للمرأة في بيان، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية، بمشاركة رائدات المجلس، وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات، عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب

ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة»، بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسيجري تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.