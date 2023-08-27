حسناء سيف الدين تطرح أغنيتها الجديدة «قابلته يمه» (فيديو) 

طرحت الفنانة حسناء سيف الدين، أغنية جديدة بعنوان «قابلته يمّه» على طريقة الفيديو كليب، مساء اليوم الأحد، وذلك على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتُسجل أغنية «قابلته يمّه» التعاون الأول بين حسناء سيف الدين والشاعر محمد جمعة؛ إذ أنها من كلماته وألحانه، وتوزيع أحمد وجيه وجيتار عمرو طنطاوي.

كلمات أغنية قابلته يمه

وتقول كلمات الأغنية: «قابلتو.. يامه يامه يامه روبيرتو.. يامه يامه يامه وميسي.. دولا جنبو يامه دولا جنبو تقولي عصافير.. وأنا بمعرفته كسبت كتير رجولة.. يامه يامه يامه ودولا.. دول عيونو يامه يخايلو.. ولا عقلو يامه دا نابليون على شيكسبير».

يذكر أن أغنية قابلته يمه، ثاني أغاني الفنانة حسناء سيف الدين، حيث كانت أول تجربة لها في الغناء أغنية «ابن مصر» كلمات الشاعر الغنائي أمل الطائر، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير.