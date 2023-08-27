شروط تراخيص المباني الجديدة في المدن والأحياء السكنية

تواصل المحافظات العمل، وفق شروط تراخيص المباني الجديدة لإصدار تراخيص البناء في المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، المعمول بها منذ 3 سنوات، أما القرى تصدر فيها تراخيص البناء وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي رخصة البناء متاحة لكل من تنطبق عليه شروط تراخيص المباني الجديدة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن تراخيص البناء سارية في المدن لوقف المخالفات وضبط المنظومة، ويتم إصدار التراخيص لكل من استوفى شروط تراخيص المباني الجديدة ، وعلى أي مواطن يرغب في البناء اتباع الإجراءات والتقديم وفق اشتراطات البناء.

شروط تراخيص المباني الجديدة

وفيما يتعلق بشروط تراخيص المباني الجديدة السارية في المدن والأحياء ما يلي:

- عقد شهر عقاري مسجل للمالك

- تكون نسبة البناء 100% على الأرض التي تقل مساحتها عن 175 متر يكون بدون ردود، والمساحات التي تزيد عن ذلك تكون نسبة البناء على لاتتعدى75%.

- الارتفاعات للعقار حسب مساحة الشارع، وهداقصى ارتفاع أرضى وأربع أدوار، يكون ارتفاع 10 أمتار للمبنى عبارة أرضى ودورين فى حالة عرض الشارع يتراوح من 8 إلى 10 متر، وثانيا ارتفاع المبنى 12 متر يكون أرضى و3 أدوار إذا كان عرض الشارع من 10 إلى 12 متر، وثالثا ارتفاع المبنى 16 متر مكون من أرضى و4 أدوار إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 متر.

- وجود جراج للسيارات

- الحد الأقصى لمساحة الأرض 4200 متر

- طول الواجهة لايقل عن 8.5 متر

- أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر

- الاستخدام سكنى فقط وغير مسموح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

المستندات المطلوبة

أما عن المستندات المطلوبة في شروط تراخيص المباني الجديدة، فجاءت كالتالي:

- تقديم بطاقة المالك أو توكيل رسمي للمهندس أو المكتب الهندسي.

- تقديم صورة السجل الهندسي الخاص بالمهندس.

- حساب قيمة الأعمال وشهادة صلاحية الأعمال.

- بيان صلاحية الموقع للبناء،و3 نسخ من الرسوم الإنشائية.

- شهادة المتغيرات المكانية.

- إيصال توريد الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين.

- صورة من شهادة الاستشاري المعتمدة من النقابة لأى تقارير أو رسومات.

- تقديم وثيقة تأمين مرفق بها: (نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية- تقرير استشاري عن أبحاث التربة- تقرير هندسي لسلامة العقارات المجاورة- نوته حسابية معتمدة).

إجراءات إصدار بيان صلاحية موقع البناء

وحول إجراءات إصدار بيان صلاحية موقع البناء، فجاءت كالتالي:

- يتقدم المواطن بطلب مرفق به عنوان وحدود وكروكي قطعة الأرض معتمد من المهندس وصورة البطاقة للمالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، مع تقديم الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي.

- على المركز التكنولوجي إعداد الرفع المساحي بواسطة جهة مساحية معتمدة وإرسال الطلب ومرفقاته إلى الجامعة.

- بعد اعتماد بيان الصلاحية للموقع تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية.