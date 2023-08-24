«محلية النوب»: تراخيص البناء ليست متوقفة في القرى

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك هوسا بمنصات السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا بشأن تراخيص البناء.

الاشتراطات في المدن

أضاف أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تراخيص البناء ليست متوقفة في القرى كما أشيع مؤكدا أن النمو السكاني سبب تباطؤ التنمية في مصر لذلك كانت القيادة السياسية جادة جدا في الحد من ارتفاعات المباني.

طفرة عمرانية في مصر

وأشار إلى أن الدولة المصرية، تشهد طفرة عمرانية كبيرة، لافتا إلى أن ما تقوم به الدولة في مواجهة المخالفات أمر جيدا ولكنه غير مرض للشارع المصري.

وشدد على أن الدولة تحتاج إلى حوار وطني حول منظومة العمران، وحوار شعبي لمواجهة المخالفات في البناء.

وناشد السجيني، الحكومة، بحوار عقاري على غرار الحوار الوطني، موضحا أن البيئة الآن مهيئة لإخراج قانون البناء الموحد.