هل حُدد موعد فتح تراخيص البناء 2023؟.. مصدر بـ«التنمية المحلية» يجيب

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن ترخيص البناء متاحة وفق الاشتراطات الجديدة، ولا صحة لما يتردد من شائعات بشأن وقف التراخيص، وفقا لرده على التساؤل المثار.. هل حدد موعد فتح تراخيص البناء 2023؟

ودعى المصدر إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التى تثار من حين لأخر بشأن وقف اصدار تراخيص البناء.

تراخيص البناء فى المدن والقرى

أضاف المصدر لـ«الوطن» أن تراخيص البناء فى المدن تعمل وفق اشتراطات البناء التى أقرها مجلس الوزراء، أما تراخيص البناء فى القرى فينطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حتى الآن، ولا جديد فى الأمر، إلى أن تقر الدولة جديدا بشكل رسمي، لافتا إلى أنه جار العمل على تعديل قانون البناء ليكون مناسب مع التغيرات والتطورات الراهنة، ويمنع ظهور العشوائيات مرة أخرى، ويعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي والنسق العمرانى للأحياء والمدن، ويواجه كل السلبيات التى ترسخت فى عقود مضت عن العمران والبناء، ومن المتوقع أن يطال قانون البناء الجديد تعديل اشتراطات البناء بما يمنع التجاوزات وظهور مخالفات جديدة.

اشتراطات البناء

قال مصدر بمحافظة القاهرة إن الإقبال على تراخيص البناء محدود بسبب ما يراه البعض فى صعوبة اشتراطات البناء، والتي حدت من السماح بإقامة أبراج سكنية وارتفاعات شاهقة، وأقصى ارتفاع وفق اشتراطات البناء أرضى و4 أدوار، إذا زادات مساحة الشارع عن 12 متر، ولكن باب تراخيص البناء مفتوح أمام المواطنين ومن يرغب في تحقيق الاشتراطات يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويتبع الخطوات، وبعدها تصدر له رخصة البناء.

وأشار إلى أن التساؤل المثار حاليا.. هل حدد موعد تراخيص البناء 2023 ربما يقصد به الناس قانون البناء الجديد الموجود فى البرلمان، فهو يتضمن ضوابط تراخيص البناء، والخطوات المتبعة سواء فى الأحياء أوالمدن أو القرى وتوابعها، أما حاليا فتراخيص البناء متاحة لمن يتقدم ويلتزم باشتراطات البناء المقررة فى هذا الشأن.