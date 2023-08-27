قبل 48 ساعة من غلق باب التحويل.. اعرف كيفية تقليل الاغتراب

تنتهي غدا الاثنين، المدة المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحويل بين الكليات، وذلك لجميع الطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات في المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات، والمعروفة بمرحلة تقليل الاغتراب.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تقليل الاغتراب الخميس الماضي ولمدة خمسة أيام عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، كيفية تقليل الاغتراب تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور وذلك قبل 48 ساعة من غلق باب التحويل، وذلك ضمن الخدمات التى يقدمها موقع «الوطن» للقراء.

كيفية تقليل الاغتراب

1-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3- الدخول على خدمة تقليل الاغتراب.

4- اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

5- إدخال رقم الجلوس.

6- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

7- تظهر قائمة الرغبات المسجلة سابقا.

8- إختيار قائمة جديدة من الرغبات.

9- على الطالب الاختيار إما تقليل اغتراب مناظر أو تقليل اغتراب غير مناظر أو معاهد وفقا لما يناسب حالته.

10-على الطالب اختيار الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به.

11-يضغط الطالب على تسجيل الرغبات.

شروط نجاح عملية التحويل من كلية لأخرى

- %10 فقط النسبة المقررة لتقليل الاغتراب فقط بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

- أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة في الكلية المراد التحويل إليها.

-أن يكون الطالب مستوفيا قواعد القبول بالكلية المراد التحويل إليها.

-لا تنجح عملية التحويل سوى لمرة واحدة فقط.