رابط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. آخر فرصة غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي عن رابط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، بعد انتهاء تسجيل التنسيق لهم وإعلان النتيجة، وجرى البدء في التقديم في تقليل الاغتراب من يوم الخميس 24 أغسطس ويستمر حتى غدا الاثنين 28 أغسطس.

رابط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

وأوضحت الوزارة في بيان أن رابط تقليل الاغتراب متاح أمام 453 ألف طالب وطالبة تقدموا للتنسيق في المرحلتين الأولى والثانية، ويجرى التقديم من خلال رابط محدد لتقليل الاغتراب من هنا، وينتهي غدا كآخر فرصة للطلاب للتحويل.

شروط التحويل بين الكليات

وكانت وزارة التعليم العالي أضافت أنه يجرى التحويل بين الكليات إلكترونيا؛ من أجل تسهيل الأمور على الطلاب ويجرى تقليل الاغتراب وفقا للشروط المحددة، وهي أن يجرى التحويل مرة واحدة فقط.

وأكدت الوزارة أنه يجب على الطالب استيفاء شروط الكلية المراد التحويل إليها والتي منها اجتياز اختبار القدرات ويجرى التفضيل بين الطلاب وفق المجموع.

وكانت الوزارة أتاحت التقديم في رابط تقليل الاغتراب بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية وإعلان نتيجتها التي جاءت بحد أدنى 60% للشعبة العلمية و58% للشعبة الأدبية.