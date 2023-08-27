وزير التعليم يبحث آليات تنفيذ إنشاء مدرسة «العباقرة»

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث آليات إنشاء مدرسة «العباقرة»، التي تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، في إطار توجه الدولة للاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري.

المدرسة تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس «STEM»

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن فكرة إنشاء مدرسة العباقرة تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم وتطوير قدراتهم.

ووجه الوزير بوضع آليات لإمكانية التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة «العباقرة» بشرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات، فضلا عن إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية.

معايير اختيار المعلمين في مدرسة «العباقرة»

كما شهد الاجتماع مناقشة آليات التنفيذ، ومعايير اختيار المعلمين في مدرسة «العباقرة» وشروط التحاق الطلاب، والامتيازات المقدمة للخريجين منها.

جاء ذلك بحضور مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي يضم الدكتور رضا أبو سريع، مدير مشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور هالة الصيرفي، مستشار تعليم أول بمشروع دعم المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد رزق الله مسئول أول تعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقد حضر من جانب الوزارة الدكتور رمضان محمد، مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومحمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة عزيزة رجب، مدير عام الإدارة العامة لمدارس المتفوقين، والدكتورة نهاد سعيد، مدير عام الموهوبين والتعلم الذكي.