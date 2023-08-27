رئيس جامعة العريش: التوسع بأنماط التعليم ساهم في الحد من الكيانات الوهمية

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن هناك 3 مؤثرات ساهمت في انتشار الكيانات الوهمية خلال الأعوام الماضية، تمثَّلت في ثقافة أولياء الأمور التي تستهل التحاق الطالب والحصول على الدرجات العلمية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات ومرجعيته واعتماد الشهادة من عدمه، والأمر الثاني يتمثل في الغرض من الدراسة لأن البعض يذهب للحصول على الشهادة من أجل تأجيل التجنيد، والأمر الثالث غياب الجهات الرقابية خلال السنوات الماضية قبل إنشاء لجنة الضبطية القضائية.

الكيانات الوهمية تشهد حالياً مرحلة الاندثار والاختفاء تدريجياً

وأكد رئيس جامعة العريش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكيانات الوهمية تشهد حالياً مرحلة الاندثار والاختفاء تدريجياً عن الأعوام الماضية، موضحاً أن السبب في الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع التعليم الجامعي من إتاحة أنماط تعليم حكومي وخاص وأهلي وتكنولوجي ودولي والتوسع في العديد من التخصصات يسهم في الارتقاء بمستوى الخريج والطالب المصري، ويجعله مؤهلاً لسوق العمل، وأصبحت فرص التعليم سهلة عن السنوات الماضية، خاصة والبدائل كثيرة ومعتمدة.

البدائل المعتمدة من «الأعلى للجامعات» أصبحت متاحة وكثيرة

وتابع، أن البدائل المعتمدة من الأعلى للجامعات أصبحت متاحة وكثيرة بما يتماشى مع الرؤية الخاصة بالدولة والاستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التعليم العالي وأصبحت الفرص للطلاب متعددة ومتاحة.