ترددات قنوات الأطفال 2024.. اعرف آخر تحديث لها وكيفية تنزيلها

تهتم الأسر المصرية بقنوات الأطفال، لما لها من أثر في تربية النشء ومدهم ببعض القيم الحياتية التي تفيدهم في بداية عمرهم، وتعلمهم الكثيرة من المهارات، فضلا عن أنها وسيلة ترفيه مناسبة للأطفال، وبالتالي تبحث الأمهات عن ترددات قنوات الأطفال 2024 آخر تحديث، وكيفية ضبطها على «الريسيفر».

وتستعرض «الوطن» ترددات قنوات الأطفال 2024 وكيفية تنزيلها على الريسيفر، حيث تتوفر قنوات متخصصة في توعية الأطفال وأخرى في الأغاني والأناشيد، وغيرها في الأفلام الكرتونية والفيديوهات التعليمية والترفيهية.

ترددات قنوات الأطفال 2024

ونوضح في السطور التالية ترددات قنوات الأطفال 2024 كما يلي:

ـ سمسم: 11334 (h) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ـ أجيال: 12149 (h) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ـ طيور الجنة: 11315/ 11393 (v) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ـ طيور بيبي: 11315/ 11393 (v) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ـ المجد للأطفال: 12226/ 11334 (h) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ـ أطفال ومواهب: 11354 (v) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ـ ليبيا المرح نايل سات: 11137/ 11257 (h) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ـ تردد طه: 11315 (v) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ـ كراميش: 11315 (v) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

ـ قناة هدهد: 11641 (h) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ـ قناة كوجي: 11096 (h) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطِأ: 5/6.

ـ تردد قناة سات 7 كيدز: 11353 (v) الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ـ ماجد: 12226 (h) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ـ قناة ميكي: 11526 (h) الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4.