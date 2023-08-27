تردد قناة طيور الجنة 2023 على النايل سات.. استمتع بإجازة الصيف

شهدت الكثير من الترددات الفضائية تغيرات خلال الفترة الماضية، ما دفع الكثير وتحديدا أولياء الأمور للبحث عن تردد قناة طيور الجنة 2023 والتي يمكن للأطفال مشاهدتها لتعلم المهارات المختلفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تردد قناة طيور الجنة 2023 وفقا للصفحة الرسمية للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على هذا النحو:

تردد قناة طيور الجنة 2023

- التردد: 11258.

القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترددات قنوات الأطفال

وجاءت أبرز ترددات قنوات الأطفال التي تقدم مضامين مختلفة لهذه الفئة العمرية كالتالي:

قناة مودي كيدز

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

قناة كراميش الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11643.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

قناة توم وجيري

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2023

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ماجد

- التردد: 12221.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كوجي

- التردد: 11636.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.