برامج متنوعة ومحتوى مميز على قنوات «المتحدة».. «أطفال ومرأة واكتشاف مواهب»

تحرص الشركة المتحدة على تقديم وجبة دسمة من المحتوى الإعلامي بمختلف تنوعاته للقارئ المصري، ما بين التوك شو والثقافي والاجتماعي والديني، بالإضافة إلى برامج الأطفال والمرأة، وهو ما نبرزه بالتفصيل في التقرير التالي.

التوك شو

ففي التوك شو، نجد البرنامج الرئيسي بعنوان «الحياة اليوم»، الذي يناقش القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشارع المصري، من السبت إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة، ويقدمه الإعلاميان محمد شردي ولبنى عسل، وهناك أيضا برنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلاميان رامي رضوان وإيمان الحصري من السبت للخميس من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشرة، كما يقدم الإعلامي يوسف الحسيني برنامج التاسعة على القناة الأولى، أما الإعلامية قصواء الخلالي، فإنها تقدم برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، كما يقدم الإعلامي عمرو خليل برنامج «من مصر» على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة.

المحتوى الديني

أما المحتوى الديني، فإنه يحظى باهتمام كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص تجديد الخطاب الديني وترسيخ مفاهيم الإسلام الوسطي، حيث يقدم الداعيان الشيخ خالد الجندي ورمضان عبدالمعز برنامج «لعلهم يفقهون»، كما تقدم الإعلامية لمياء فهمي برنامج «الدنيا بخير» حيث تستضيف الشيخ رمضان عبدالرازق، كما يقدم الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية برنامج «ولا تعسروا» على القناة الأولى.

اكتشاف المواهب

الشركة المتحدة عملت أيضا على اكتشاف المواهب في كل المجالات، وذلك من خلال عدد كبير من البرامج المميزة، كان آخرها برنامج «كابيتانو مصر» الذي يعرض حاليا على قناة on بمشاركة عدد كبير من نجوم الكرة المصرية الذين يسعون إلى اكتشاف أفضل المواهب الكروية من كل أنحاء الجمهورية، كما أطلقت الشركة أيضا برنامج «شارك تانك مصر»، لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين، وانطلقت الحلقة الأولى منه أمس السبت على قناة cbc، كما أطلقت الشركة برنامج الدوم، لاختيار أفضل المواهب في الغناء والتمثيل وتقديم البرامج التليفزيونية.

وكان للمحتوى الاجتماعي والخدمي نصيب كبير في برامج الشركة المتحدة، حيث تقدم المحامية بالنقض أميرة بهي الدين برنامج «افتح باب قلبك»، على قناة cbc، كما يهتم برنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلاميات هبة ماهر وداليا أشرف ورحمة خالد على قناة dmc يوميا في الساعة الثامنة صباحا بالجانب الخدمي، كما أعادت الإعلامية رشا الجمال ابنة الإعلامية سامية الإتربي، تقديم برنامج حكاوي القهاوي على قناة الحياة، حيث يعرض البرنامج حكاوى المصريين البسطاء، حيث بدأ تقديم الجزء الثاني منه في أكتوبر الماضي، بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرًا، ويعرض البرنامج عددًا كبيرًا من النماذج الناجحة والرائعة وأصحاب قصص الكفاح والنجاح في كل مكان في مصر من خلال حكاية يحكيها الضيف على أحد المقاهي بأسلوب سهل وسلس وخفيف وسط مناقشة مميزة من مقدمة البرنامج، كما يقدم الإعلامي أحمد يونس برنامج أتوبيس السعادة يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث يتناول نماذج النجاح والعمل التطوعي في المجتمع المصري، كما يقدم الإعلامي يسري الفخراني برنامج «باب رزق» على قناة dmc، وفيه يبرز النماذج المصرية الناجحة في الحرف اليدوية والتراثية.

محتوى الأطفال

ولم تنسَ الشركة المتحدة أطفال مصر، حيث تقدم الإعلامية زهرة رامي والكاتبة سماح أبو بكر برنامج «رحلة سعيدة»، المقرر عرضه على شاشتها الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، إذ أنّ البرنامج يعد أحدث إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الموجهة إلى الأطفال، ويتضمن العديد من الموضوعات التي تستهدف الطفل والأسرة، ويقدم البرنامج العديد من الفقرات ومنها المسابقات والألعاب والأسئلة والحكايات العصرية التي تنمي الفكر وترسخ الأخلاقيات والمبادئ السوية، كما يشارك أولياء الأمور في منافسات مع أبنائهم لزيادة التفاعل وتعزيز الثقة بين الأجيال.

وتقدم الإعلامية سلمى صباحي برنامج «أطفال الحياة» على قناة الحياة ويضم البرنامج فقرات متنوعة منها فقرة خاصة تحت عنوان «اتكلم عربي» لتعزيز انتماء الأطفال بلغتهم العربية، ويهتم بمخاطبة الأطفال بشكل يحاكي أفكارهم من خلال فقرات خاصة بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعرض يوم الجمعة من كل أسبوع على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، كما تقدم الإعلامية زهرة رامي والإعلامية سماح الحريري برنامج رحلة سعيدة على قناة cbc، وبه فقرات موجهة للطفل مثل «يحيى وكنوز»، كما تشهد حلقات البرنامج اللعب مع الأطفال وتنظيم مسابقات بينهم، بمشاركة أولياء الأمور.

المحتوى الثقافي

وبالنسبة إلى المحتوى الثقافي، فقد وقَّعت الشركة بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة لإتاحة المحتوى الثقافي على الشاشات حتى يشاهده المصريون مثل الأفلام والمسرحيات وعروض الأوبرا، ومن المنتظر أيضا، أن تشهد قناة dmc، بدء عرض برنامج «صنايعية مصر»، والذي يقدمه الكاتب والروائي القدير عمر طاهر، كما شغلت المرأة المصرية اهتمام «المتحدة» وهو ما تجسد من خلال برنامجي «السفيرة عزيزة» على قناة dmc، وبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من السبت إلى الأربعاء، حيث يقدم البرنامجان كل ما يهم فتيات وسيدات مصر.

المحتوى العلمي

وحصل المحتوى العلمي على نصيبه من الاهتمام، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الهادفة إلى رفع الوعي لدى المواطن المصري، وذلك من خلال برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر قناة dmc في الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث يناقش أبرز المستجدات العلمية ويقدم النماذج العلمية الناجحة للمصريين خارج وداخل مصر.