الدفاع الروسية: مقاتلة «سو-30» تعترض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن إحدى المقاتلات التابعة لسلاح الجو الروسي، من طراز «سو-30»، اعترضت طائرة استطلاع مسيرة بدون طيار، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود.

الاقتراب من طائرة أمريكية

وأشارت الوزارة في بيان لها، أوردته قناة «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأحد، إلى أنه عند اقتراب المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأمريكية، غيرت مسارها وابتعدت عن حدود دولة روسيا الاتحادية.

المقاتلة الروسية تعود بسلام

وأضافت أن الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها بسلام، ومنعت انتهاك حدود البلاد، مشيرة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.