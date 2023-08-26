عادل حمودة: ماسك سافر إلى روسيا لشراء 3 صواريخ لدفع سفن الفضاء

قال الإعلامي عادل حمودة، إن شركة سبيس أكس تأسست في عام 2002 بهدف تقليل تكاليف النقل الفضائي لمساعدة البشر على استعمار المريخ، وسافر مؤسسها إيلون ماسك إلى روسيا لشراء 3 صواريخ تستخدم لدفع سفن الفضاء، وعرض عليهم 20 مليون دولار، لكنهم سخروا منه.

أوباما شهد التجربة

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بدأ في تصنيع الصواريخ بنفسه تحت اسم «فالكون»، فشل فالكون واحد، بعد عدة محاولات نجح وشهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما التجربة.

ولفت إلى أن سبيس إكس كوكبة من الأقمار لتوفير خدمة ستار لينك لتوفير خدمات الإنترنت، وتعمل الشركة على تطوير ستار شيب لرحلات الفضاء، ويأمل ماسك أن تحمل الصواريخ يوما ما 100 شخص في المرة الواحدة إلى المريخ.

تعبئة السفن الفضائية

وأوضح أنه على المريخ يُعاد تعبئة السفن الفضائية بالوقود المصنع على الكوكب الأحمر وإعادتها إلى الأرض، سئل ماسك: متى؟، أجاب علينا أن نحسب: اللوائح الفيدرالية، وجداول الإنتاج، والرحلات التجريبية، ومتطلبات الصرف الصحي.

وتابع: «وأخيرا قال: سوف أشعر بالمفاجأة إذا لم نصل على المريخ في غضون خمس سنوات».