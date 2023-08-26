أخبار روسيا.. طائرات دون طيار تستهدف موسكو لرفع معنويات المحبطين

أخبار جديدة من روسيا عن اسقاط المسيرات، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير عدد من الطائرات بدون طيار الأوكرانية في عدة مقاطعات روسية منها العاصمة موسكو.

أخبار من روسيا حول المسيرات الأوكرانية

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية الذي نشرته «روسيا اليوم» فإنَّ قوات الجيش الروسي أحبطت محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في روسيا في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أنَّ قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا في منطقة بيلجورود، وذلك بعد أقل من يوم على تدمير مسيرة أخرى فوق بيلجورود بعد ظهر أمس الجمعة.

أخبار روسيا.. استهداف موسكو بالمسيرات

يأتي ذلك بعد ساعات من ورود اخبار من روسيا حول إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في موسكو ومقاطعتها الليلة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها أنَّه حوالي الساعة 03:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم بطائرة بدون طيار على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو، ونجحت قوات الدفاع الجوي في تدمير المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة إسترا في مقاطعة موسكو شمال غرب العاصمة الروسية.

استهداف موسكو بالمسيرات لرفع معنويات المحبطين

وكان سيرجي سوبيانين عمدة موسكو قد أعلن عن تدمير طائرة بدون طيار بوسائط الدفاع الجوي لدى اقترابها من موسكو في منطقة إسترا، والأربعاء الماضي كانت الدفاعات الجوية الروسية دمرت 3 مسيرات أوكرانية حاولت استهدفت موسكو.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن صحيفة نيويورك تايمز أن استهداف أوكرانيا للأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة يهدف إلى رفع معنويات الأوكرانيين المحبطين خاصة بعد توقف الهجوم المضاد.