أعلى شهادات بنك مصر الجديدة 2023 بعد رفع سعر الفائدة.. تعرف عليها

يقدم بنك مصر الكثير من الشهادات الادخارية ذات العائد المميز والتنافسي، ويتساءل الكثير من المواطنين عن أعلى شهادات بنك مصر الجديدة 2023، بعد رفع سعر الفائدة، حيث تعد الشهادات الادخارية الخيار الأمثل للمواطنين غير القادرين على إدارة وتشغيل أموالهم في مجالات الاستثمار الاخري.

وترصد «الوطن»، أعلي شهادات بنك مصر الجديدة 2023 بعد رفع سعر الفائدة، وهي شهادة «القمة» ذات العائد الثابت، والتي سجل عائدها 19%، كما نقدم مميزات وقواعد شراء تلك الشهادة، وفق أخر تحديثات بنك مصر.

مميزات شهادة «القمة» من بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة ذات عائد كبير، تحت مسمى شهادة القمة، ومن أهم شروط وقواعد شراء تلك الشهادة، أنها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، وتأتي الشهادة بعائد ثابت بمعدل 19% لمدة ثلاث سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولها معدل ثابت طوال فترة الشهادة يصرف بشكل شهري.

ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصه بالشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

رفع سعر الفائدة

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة أساس.