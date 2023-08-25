عائدها يصل لـ22%.. التفاصيل الكاملة لأعلى شهادات بنك مصر الادخارية

يقدم بنك مصر العديد من الشهادات الادخارية، ذات عائد تنافسي، وتعتبر الشهادات الادخارية خيارًا موثوقًا وآمنًا للأفراد والمؤسسات الذين يبحثون عن تحقيق عائد مالي مضمون على أموالهم، كما أنها وسيلة فعالة للتخطيط المالي وتعزيز الاستقرار المالي في المستقبل.

ويرصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لأعلى شهادات ادخارية في بنك مصر، وهي شهادة «ابن مصر» ذات العائد المتناقص، ويصل عائدها إلى 22%، كما نقدم مميزات وقواعد شراء تلك الشهادة، وفق بنك مصر.

مميزات شهادة «ابن مصر»

يوجد العديد من المميزات بالنسبة لشهادة «ابن مصر» ذات العائد المتناقص، المقدمة من بنك مصر، وهي أن مدتها 3 سنوات، كما تصدر للأفراد الطبيعيين، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، بينما تأتي شهادة ابن مصر بعائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة، كما أن العائد على الشهادة 22% في السنة الأولى، والعائد 18% في السنة الثانية، ويحصل العميل على 16% في السنة الثالثة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

قواعد استرداد الشهادة

وأوضح بنك مصر، أنه يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، كما يمكن استرداد قيمتها أو جزء منها قبل نهاية المدة، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.