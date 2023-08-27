مبادرة «أيادينا مع بعض» توزع 50 طرفا صناعيا مجانا في الإسكندرية

وزعت مؤسسة «أيادينا مع بعض»، بالإسكندرية، 50 طرفا صناعيا تحت الركبة وتحت الكوع بجمعية العروة الوثقى لإدخال الفرحة والسعادة للأشخاص الذين تعرضوا لبتر أحد أعضاء أجسادهم، ليستكملوا حياتهم بشكل شبه طبيعي.

الأجهزة متاحة مجانا

قال محمد إسماعيل منسق أيادينا للأطراف الصناعية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن القائم على المبادرة هشام حطب رئيس المبادرة وقد جرى تخصيص 200 طرف صناعى لأبناء محافظة الإسكندرية وصلت الدفعة الأولى عبارة عن 50 طرفا تحت الركبة وتحت الكوع وتم توزيعهم من خلال جمعية العروة الوثقى بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور متخصصين تركيب الأطراف الصناعية ليتم تركيبها للحالات بشكل فورى ليخرجوا وعلى وجوههم السعادة والفرحة بوجود جهاز تعويضي مناسب لهم يستكملوا به حياتهم وضمان تلك الأجهزة مدى الحياة مجاناً كما تم تسليم الأجهزة مجاناً تماماً لهم.

خطوات الحصول على الطرف الصناعي

وأضافت حكمت إبراهيم أحد متطوعات المبادرة بالإسكندرية، أنه يجرى حصول المصاب على الجهاز التعويضي «الطرف الصناعي» من خلال التقديم بأحد الجمعيات أو من خلال رقم الواتس المخصص للمبادرة مع وجود مستنداته الخاصة ومنها بطاقة الرقم القومي والعنوان والتليفون.

وتابعت: ويتم فحص الحالات المستحقة حسب ظروفها الاجتماعية ويتم عمل بحث اجتماعى ميداني للحالات ومن تنطبق عليه الشروط يتم أخذ مقاسات مكان البتر «بالذراع أو القدم» مع تصوير هذا المكان وإرساله للتصنيع ليكون مناسبًا تماما ولا يسبب أي ألم للمصاب ويتم تركيبه من خلال متخصصين ثم يتم تحويله لأخصائي نفسي وآخر علاج طبيعي ليتم تأهيله لاستخدام الطرف الصناعي الخاص به.