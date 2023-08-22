كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة الإسكندرية.. «10 علمي و7 أدبي»
كتب:
كيرلس مجدى
08:21 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
التنسيق - أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي عن كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة الإسكندرية، وتمثلت في 10 كليات ومعاهد للشعبتين العلمي علوم ورياضة، فيما اقتصر الأمر على 7 كليات ومعاهد لطلاب أدبي في تلك المرحلة.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 في محافظة الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من الوزارة.
كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023
وتمثلت الكليات المتاحة في جامعة الإسكندرية المرحلة الثالثة للتنسيق علمي علوم ورياضة 2023 في التالي:
- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.
- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.
- تربية رياضية بنين الإسكندرية.
- العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.
- تربية نوعية فنية الإسكندرية.
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة.
- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.
- تربية رياضية بنات الإسكندرية.
كليات المرحلة الثانية للأدبي 2023
وشملت الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق أدبي 2023 في المحافظات الكليات النظرية أيضا، وهي المتاحة للشعب العلمية أيضا:
- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.
- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.
- العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة.
- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.
- تربية رياضية بنات الإسكندرية.
اقرأ المزيد:
-
تنسيق المرحلة الثانية 2023
-
تنسيق المرحلة الثانية
-
تنسيق الثانوية العامة 2023
-
تنسيق المرحله الثانيه 2023
-
تنسيق الثانويه العامه 2023
-
تنسيق المرحله الثانيه
-
نتيجه تنسيق المرحله الثانيه 2023.
-
تنسيق الثانوية العامة
-
تنسيق الثانوية العامة 2023 للجامعات
-
تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه
-
تنسيق الكليات 2023
-
تنسيق كليات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023
-
كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023
-
تنسيق الكليات 2023 ـ 2024 علمي علوم
-
تنسيق الثانويه العامه
-
تنسيق الجامعات 2023