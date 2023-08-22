كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة الإسكندرية.. «10 علمي و7 أدبي»

أعلنت وزارة التعليم العالي عن كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة الإسكندرية، وتمثلت في 10 كليات ومعاهد للشعبتين العلمي علوم ورياضة، فيما اقتصر الأمر على 7 كليات ومعاهد لطلاب أدبي في تلك المرحلة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 في محافظة الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من الوزارة.

كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023

وتمثلت الكليات المتاحة في جامعة الإسكندرية المرحلة الثالثة للتنسيق علمي علوم ورياضة 2023 في التالي:

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

- تربية رياضية بنين الإسكندرية.

- العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.

- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة.

- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

- تربية رياضية بنات الإسكندرية.

كليات المرحلة الثانية للأدبي 2023

وشملت الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق أدبي 2023 في المحافظات الكليات النظرية أيضا، وهي المتاحة للشعب العلمية أيضا:

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

- العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة.

- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

- تربية رياضية بنات الإسكندرية.