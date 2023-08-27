10 علامات تدل على الإصابة بمرض السكري.. أبرزها كثرة التبول وجفاف الفم

هناك عديد من الأعراض التي تظهر على الشخص في بوادر إصابته بمرض السكري، والتي إذا لاحظها لا بد من الذهاب للطبيب المختص، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، بما يساعد على تقليل مضاعفاته الصحية الخطيرة.

علامات تدل على الإصابة بمرض السكري

ووفقًا لِما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وأوضحه الدكتور إبراهيم الإبراشي، استشاري أمراض السكر والغدد الصماء، في تصريحات لـ«الوطن»، فمن ضمن العلامات التي تظهر على الشخص في بوادر إصابته بمرض السكري، هي العطش الشديد، وكثرة التبول، والجوع الشديد، تأخر في التآم الجروح، وهي علامات تحتاج إلى الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الازمة.. ولمعرفة مزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــا.