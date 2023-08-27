أمين الفتوى: المواريث قسمة الله لا البشر.. والمشكلات تنتج عن هذا السبب

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على وضوح أحكام المواريث في القرآن الكريم والسنة، والهدف منها معرفة أمور الدين وخاصة أن الميراث قد يكون سببا لوقوع المشكلات بين أفراد العائلة الواحدة وبابا للفتنة، والصراع على الدنيا والانشغال بها.

فخر: اتباع الشرع في المواريث يجنبنا المشكلات

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس»، تقديم الإعلامي مهند السادات، والمُذاع على شاشة قناة الناس اليوم الأحد، أنَّ العديد من المشاكل يتم إثارتها في المجتمعات بسبب المواريث التي تم تشريعها من الله -عز وجل، وبالتالي فإنَّ إتباع الشرع لا مجال فيه لهذا التداخل.

اتباع أحكام المواريث

ووجه فضيلة الإمام رسالة إلى الأخ الذي يظلم أخواته في الميراث، أو الحالات الأخرى التي يترتب عليها ظلم ومشكلات نتيجة البعد عن اتباع أحكام المواريث في القرآن، قائلاً: «المواريث قسمة الله عز وجل وليست قسمة البشر، ومن يقف يريد تحديد من يأخذ ومن لا بقسمته هو عليه أن يراجع نفسه».