من هم أصحاب النصف في الميراث؟.. أمين الفتوى يُجيب

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد المتابعات لبرنامج «فتاوى الناس»، مفاده: من هم أصحاب النصف في الميراث؟

اصحاب النصف في الميراث

وقال أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، إن اصحاب النصف في الميراث 5 من الورثة، وهم: 4 نساء على الترتيب: البنت الصلبية، وهي بنت المتوفى مباشرة، وبنت الابن وهي بنت ابن المتوفى، وقد يكون بينها وبين المتوفى واسطة أو اثنين أو أكثر، والأخت الشقيقة مشاركة من الأب والأم، والأخت للأب، وهي المشاركة في الأب فقط، فقد اعتبرت الأخت الشقيقة أكثر قرابة من الأخت للأب.

شرط ورث الزوج بالميراث

وأوضح «فخر» أن الأخت الشقيقة أقوى قرابة، وغير شقيقة وغير الصلبية أضعف قرابة، والأخير من الورثة هو الزوج بشرط عدم وجود فرع وارث له، فيصبح من أصحاب النصف.