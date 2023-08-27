أحكام المواريث للابنة وابنة الابن والأخت الشقيقة.. أمين الفتوى يوضح

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ بنت الابن تلي الابنة من صلب المتوفى في المواريث، لأن الأولى يتأثر ميراثها بنصيب «الابنة من الصلب»، ليقل ميراثها عن النصف مع وجود البنت الصلبية.

فخر: ميراث الأخت الشقيقة يقل في هذه الحالة

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس»، تقديم الإعلامي مهند السادات، والمُذاع على شاشة قناة الناس اليوم الأحد، أنَّ الأخت الشقيقة إذا وجدت مع البنتين، وهما بنت الابن والابنة الصلبية، فلن تستحق النصف ويتغير ميراثها تماماً من الفرض إلى التعصيب.

ميراث الأخت من الأب والأخت الشقيقة

وتابع أمين الفتوى، موضحاً: «إذا افترضنا في مسألة وجود الثلاثة فالأخت الشقيقة لا ترث النصف أبداً مع الفرع الوارث المؤنث ولكن الأخت لأب بعد الشقيقة لأن الأولى إذا وجدت مع الثانية لا ترث النصف إنما السدس تكملة إلى الثلثين».