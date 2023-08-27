1500 جنيه كاش باك من البنك الأهلي المصري لفترة محدودة..«اعرف ازاي»

أعلن البنك الأهلي المصري عن أحدث عروضه على «الكاش باك» للعملاء أصحاب البطاقات الإئتمانية، حيث يمكن للمواطنين الحصول على 1500 جنيه كاش باك، مقدمة من البنك الأهلي المصري، لفترة محدودة، تقدر بنحو شهرين من تاريخ إصدار البطاقة، بحسب ما أعلن البنك.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كيف يمكن للمواطنين الحصول على 1500 جنيه كاش باك من البنك الأهلي المصري، عبر بعض أنواع البطاقات الإتمانية، وشروط ومميزات تلك البطاقات.

شروط الحصول على 1500 جنيه من البنك الأهلي

فيزا انفينيت كاش باك «infinite»

عند الشراء من ماكينة «pos» أو أونلاين عبر الإنترنت بحد أدني 20 ألف جنيه، يحصل العميل على 1500 جنيه كاش باك.

يستفيد منها العميل لمرة واحدة خلال أول شهرين من تاريخ إصدار البطاقة الإئتمانية «infinite».

يطبق العرض على عملاء البنك الأهلي حاملي بطاقة «infinite».

مميزات بطاقة «infinite»

- الحصول على 2 نقطة لكل جنيه يتم استخدامة في المشتريات.

- تأمين عند فقدان أو سرقة البطاقة والحماية من الاحتيال وسوء استخدام البطاقة من الغير.

- إشعارات الرسائل القصيرة مجانية.

- رسوم البطاقة الإضافية: مجانية ويتم دفع 100 جنيه للتجديد.

- الحد الإئتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي: 100%.