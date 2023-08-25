«س و ج».. كيف تحصل على دخل شهري 7 آلاف جنيه من البنك الأهلي؟

طرح البنك الأهلي المصري شهادة بعائد مرتفع يمكن من خلالها الحصول على 7000 جنيه دخل شهري ثابت، في حالة شراء الشهادة البلاتينية 3 سنوات، ذات عائد 19% ثابت، وتعد الشهادات الإدخارية أحد أهم الأوعية والطرق الإدخارية أو الاستثمارية في العصر الحديث، إذ تحظى بثقة كبيرة من المواطنين.

وترصد «الوطن» خلال هذه السطور، كيفية تحقيق دخل شهري يزيد على 7000 جنيه شهريا، من خلال شهادات البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد 19%، عن طريق طرح أهم الأسئلة المتعلقة بالشهادة والرد عليها.

ما مدة الشهادة؟

مدة الشهادة 3 سنوات

ما الحد الأدنى لشراء الشهادة؟

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها

ما معدل العائد علي الشهادة؟

معدل العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات 19% شهري

متى يبدأ احتساب العائد؟

يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء

هل العائد على الشهادة ثابت أم متغير؟

تأتي الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد ثابت طوال مدة الشهادة

هل يمكن الاقتراض بضمان الشهادة؟

نعم يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

هل يمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة؟

نعم يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة

كيف تحقق دخل قيمته 7000 جنيه شهريًا؟

عند حساب العائد الشهري من الشهادة البلاتينية 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 445 ألف جنيه على نسبة الفائدة 19%، حينها يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 7000 جنيه شهريًا.