طريقة مضمونة 100%.. كيف تحصل على 6000 جنيه دخل شهري من البنك الأهلي؟

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على 6000 جنيه دخل شهري من البنك الأهلي المصري، فيما يظن البعض أنها مجرد خدعة، إلا أن الأمر يصبح حقيقة عند شراء الشهادة البلاتينية 3 سنوات، بعائد ثابت 19%، والمقدمة من البنك الأهلي المصري لعملائة، وتعتبر الشهادات الإدخارية أحد الأوعية الإدخارية والمصادر الموثوقة.

وترصد «الوطن» خلال هذه السطور، كيفية تحقيق دخل شهري يزيد على 6000 جنيه شهرياً، من خلال شهادات البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد 19%، ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.

مميزات الشهادة البلاتينية 3 سنوات

يوجد العديد من المميزات بالنسبة للشهادة البلاتينية 3 سنوات المقدمة من البنك الأهلي المصري وتلك المميزات هي أن مدة الشهادة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن العائد على الشهادة 19% شهري ثابت، بينما يبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.

تحقيق دخل قيمته 6000 جنيه شهريًا

وعند حساب العائد الشهري من الشهادة البلاتينية 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 380 ألف جنيه على نسبة الفائدة 19% ، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 6000 جنيه شهريًا.