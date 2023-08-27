مصادرة 6 مركبات «توك توك» مخالفة بالمعادي

أكد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي بمحافظة القاهرة، أن أجهزة الحي قامت بحملة لإزالة الإشغالات بنطاق الحي، أسفرت عن مصادرة المضبوطات وعددها 6 مركبات «توك توك» بشارع 9، وإيداعها بمخزن الحي وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس حي المعادي، إلى استمرار الحملات بشوارع الحي لفرض الانضباط، وذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون، وتنفيذ تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لفرض سيادة القانون، وإزالة الإشغالات والعمل على تسيير الحركة المرورية بشكل سريع والتفاعل مع شكاوى المواطنين، وتتم المتابعة من قبل المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في هذا الشأن.

متابعة الالتزام بغلق الورش وفق المواعيد الصيفية

كما قام عدد من أحياء القاهرة بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش وفق المواعيد الصيفية، وذلك لترشيد استهلاك الطاقة وضبط الشوارع وإتاحة الفرصة لشركات النظافة، للقيام بدورها في أعمال تنظيف وتطهير الشوارع والميادين، وأيضا تسيير الحركة المرورية والحد من إزعاج السكان داخل الكتل السكنية.