محافظة القاهرة: 8 ضوابط عند شراء حلوى المولد النبوي حفاظا على سلامتك

مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف، واقتران تلك المناسبة الدينية بالإقبال على شراء وتناول الحلوى؛ حددت محافظة القاهرة عددا من الإرشادات بشأن شراء وتناول حلوى المولد النبوي، يجب التأكد منها حفاظا على سلامة المواطنين ومنها ما يلي:.

- التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة تتميز بالليونة واللون المٌشرق.

-اختار الحلوى السادة لأنها أفضل بكثير من المحشوة لضمان عدم تلفها أو تعرض المكسرات للتلوث والفطريات.

تاريخ الإنتاج

-تأكد من وجود «تاريخ الإنتاج -انتهاء الصلاحية - اسم المنتج - اسم المصنع» مدوناً على الحلوى.

- يفضل الشراء من المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول الحلوى الموثوق بها التي تتوافر فيها الشروط الصحية عند عرض الحلوى.

- ابتعد عن شراء الحلوى الجافة التي فقدت الرطوبة نتيجة التخزين لفترات طويلة وتأكسدها، وفي هذه الحالة ستلاحظ تغير لونها وميله إلى اللون الأصفر الداكن، وظهور بعض الفطريات ذات اللون الأبيض على سطحها.

- عدم وجود رائحة تزنخ أو تغير في اللون في المواد الداخلة في تصنيع الحلوى مثل «السمسم - الحمص - الفول السوداني».

أسعار رخيصة

- عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية التي تباع بأسعار رخيصة غالبا.

- تأكد من نظافة المحل قبل الشراء منه ويمكنك الحكم على ذلك من مستوى نظافة الأرفف والأرضيات، فإن كانت متسخة ومهملة غادر على الفور وابحث عن محل آخر يعتني بما يقدمه للمستهلك حرصا على سلامتك.