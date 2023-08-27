اتحاد الصناعات: قرار الرئيس بإعفاء القطاع من الضرائب 5 سنوات يدعم الإنتاج

أشاد اتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.

جاء ذلك في تصريحات للدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الذي أكد أن هناك اهتمام واضح من الرئيس السيسي بالصناعة المحلية، والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطني، وأن القرارات الجديدة داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح.

دعم الصناعة

وأكد الدكتور كمال الدسوقي، أن محاور نمو الصادرات لابد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع، وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية، والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.

زيادة الصادرات

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن العمل يأتي في إطار رؤية واضحة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة، حتى لا تكون الزيادة في الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخرى المنافسة لمصر تصديريا، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، فهذه هي الأضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.