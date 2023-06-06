رئيس اتحاد الصناعات: حريصون على تعزيز التعاون مع السعودية خلال الفترة المقبلة

استقبل المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، بندر بن إبراهيم الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية وعدد من رجال الأعمال المصريين؛ لبحث التعاون الثنائي.

أهمية العلاقات القائمة بين مصر والسعودية

وأكد المهندس محمد زكي السويدي، عمق العلاقات القائمة بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك على مستوى القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، مرحبا بزيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لاتحاد الصناعات المصرية التي تؤكد مدى الترابط الذي يجمع البلدين الشقيقين.

تعزيز النمو الصناعي والتنمية المستدامة

ولفت رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى القيام بزيارات من الجانبين لبحث آفاق الاستثمار، والاطلاع على أبرز التحديات والوقوف على أرض الواقع سعيا نحو تعزيز النمو الصناعي والتنمية المستدامة، مثنيا على الاستراتيجية الوطنية للصناعة الخاصة بالمملكة العربية السعودية التي جرى عرضها خلال اللقاء.