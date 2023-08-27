«شيء محير».. فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية على كوكب الزهرة

علق العالم المصري فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، على حقيقة ظهور كائنات فضائية على كوكب الزهرة، قائلا إنه لا يوجد إثبات رسمي لهذا الكلام، لكن الاحتمال الخاص بأنه يوجد حياة ما، بصورة مختلفة عن الحياة الموجودة على الأرض، وارد على كوكب الزهرة.

لا يوجد إثبات بوجود كائنات فضائية

وأضاف «الباز»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه لا يوجد إثبات علمي أكيد وملموس أن هناك حياة على أي مكان آخر في المجموعة الشمسية أو الكون.

وجود حياة على الكواكب

ولفت إلى أنه منذ أن خلق الإنسان في الأرض، وهو ينظر في السماء ويرى النجوم والكواكب، والإنسان أثبت بأن كل ما يراه في السماء شموس وحولها كواكب، ومدى وجود حياة على أحد هذه الكواكب مثل الحياة على الأرض، وهذا شيء يحير الإنسان منذ الخليقة.

وأوضح أن أحد الأسئلة التي تبحث عنها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، «هل هناك أي حياة في أماكن أخرى في الكون؟»، وهذا سؤال وارد.