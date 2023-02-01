«المسلماني»: نظريات تقول إن كائنات فضائية ساهمت في بناء الأهرامات

استعرض الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، نظرية شائعة ومنتشرة في كل أنحاء العالم، وهي أن كائنات فضائية ساعدت في بناء الأهرامات، معتبرًا أنها نظرية طريفة وبسبب طرافتها تجد من يروج لها كل فترة.

كل فترة يظهر شخص يقول هناك كائنات فضائية ساعدت في بناء الأهرامات

وأوضح المسلماني خلال تقديمه حلقة برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن هذه النظرية يقول بها عدد كبير داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أنه كل فترة يظهر شخص يقول هناك كائنات فضائية ساعدت في بناء الأهرامات، أو أنهم هم بناة الأهرامات.

وذكر المسلماني كتاب الكاتب الراحل أنيس منصور الذي عنون له «الذين جاءوا من السماء»، لافتًا أن هذا الكتاب قال فيه إن كائنات فضائية ساعدت في بناء الأهرامات، بالاضافة لنقوش مدينة أور العراقية، التي ذكرت أنه منذ 11 ألف عام نزلت للأرض.

هناك وثائق للهنود الحمر تتحدث عن كائنات فضائية زرقاء اللون

ولفت المسلماني، إلى أن هناك وثائق للهنود الحمر، تتحدث عن كائنات فضائية زرقاء اللون، وزرقاء البشرة، وساعدت في بناء الأهرامات، وجاءوا من كوكب الزهرة، مشيرًا إلى أن أنيس منصور استعرض ذلك في كتابه.

وأكد أن المليادير أيلون ماسك، قال إن كائنات فضائية نزلت وساعدت في بناء الأهرامات، وأنه مؤمن بهذه النظرية، بالاضافة لمجلة نيتشر، قالت إن هناك صور لكائنات غريبة موجودة على جدران المعابد في مصر، وأن معنى ذلك وجود كائنات فضائية في مصر.